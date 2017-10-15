«Урал» на тай-брейке справился с «Дагестаном» в полуфинале Кубка России

Волейболисты «Урала» одержали вторую победу на полуфинальном этапе Кубка России. В матче третьего тура в группе «А» уфимская команда на тай-брейке обыграла «Дагестан» из Махачкалы со счётом 3:2 (21:25, 26:24, 25:21, 13:25, 20:18). Представитель Высшей лиги «А» сумел взять две партии на полуфинальном этапе Кубка России в матче с соперником из Суперлиги.

Волейбол. Кубок России. Полуфинальный этап. Группа «А». 3-й тур. Казань

«Урал» (Уфа) – «Дагестан» (Махачкала) — 3:2 (21:25, 26:24, 25:21, 13:25, 20:18).