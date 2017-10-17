Кашин: «Ленинградка» на равных боролась с командой, собранной под Лигу чемпионов

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» во втором туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (25:22, 20:25, 25:27, 23:25).



«Матч получился хороший, боевой. Команды сражались все четыре партии. Игрой основного состава я доволен. Игра была. Было много атак первым темпом, то, что тренировали. 31 раз за четыре партии. С хорошим процентом. По приёму переиграли «Енисей» в полтора раза.

А почему проиграли – понятно: выиграла игру «скамейка». У них она оказалась готова подменить основу, когда та «поплыла». Мы же отыграть одним составом изначально не могли. Два человека выходили на уколах: Петрова и Кашина. Мы вообще не были уверены, что они смогут сегодня сыграть. У Петровой ещё вчера была температура 38. Но боролись с командой, собранной под Лигу чемпионов, наравне. Так что от игры впечатление положительное, от результата – отрицательное", — цитирует Кашина официальный сайт клуба.