Соперником «Енисея» в решающем раунде квалификации ЛЧ будет «Марица»

25 октября состоялся первый матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов между болгарской «Марицей» и финским клубом «Виести Сало». Коллектив из Пловдива на своей площадке одержал победу со счётом 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:21). В ответной встрече «Виести Сало» также победил в четырёх партиях — 3:1 (14:25, 25:22, 26:24, 25:19). В «золотом» сет сильнее оказалась болгарская команда — 15:12.

Лига чемпионов. Женщины. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч

«Виести Сало» (Финляндия) — «Марица» (Болгария) — 3:1 (14:25, 25:22, 26:24, 25:19). «Золотой» сет — 12:15.

Первый матч: 1:3.

За выход в групповой этап Лиги чемпионов «Марица» поспорит с красноярским «Енисеем».