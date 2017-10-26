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Соперником «Енисея» в решающем раунде квалификации ЛЧ будет «Марица»

26 октября 2017, четверг. 09:06 Волейбол

25 октября состоялся первый матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов между болгарской «Марицей» и финским клубом «Виести Сало». Коллектив из Пловдива на своей площадке одержал победу со счётом 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:21). В ответной встрече «Виести Сало» также победил в четырёх партиях — 3:1 (14:25, 25:22, 26:24, 25:19). В «золотом» сет сильнее оказалась болгарская команда — 15:12.

Лига чемпионов. Женщины. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч
«Виести Сало» (Финляндия) — «Марица» (Болгария) — 3:1 (14:25, 25:22, 26:24, 25:19). «Золотой» сет — 12:15.
Первый матч: 1:3.

За выход в групповой этап Лиги чемпионов «Марица» поспорит с красноярским «Енисеем».

«Марица» победила «Виести Сало» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Енисей
Новости. Волейбол
26 октября 2017, четверг
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