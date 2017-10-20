«Марица» победила «Виести Сало» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

19 октября состоялся первый матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов между болгарской «Марицей» и финским клубом «Виести Сало». Коллектив из Пловдива на своей площадке одержал победу со счётом 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:21). Ответная встреча состоится в Финляндии 25 октября. Победитель этого противостояния за выход в групповой этап Лиги чемпионов поспорит с красноярским «Енисеем».

Лига чемпионов. Женщины. Квалификация. Второй раунд. Первый матч

«Марица» (Болгария) — «Виести Сало» (Финляндия) — 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:21).