Королёва: пугают перепады в игре и то, что они такие длительные

Центральная блокирующая казанского «Динамо» Ирина Королёва поделилась впечатлениями после победы над красноярским «Енисеем» в четвёртом туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).

«Зал необычный, но здесь он всегда такой. По ощущениям вроде было комфортно. Да, иногда было тяжело, но всё прошло хорошо. Дай бог, чтобы каждый раз так было.

Была хорошая борьба. Прошлая игра «Енисея» с «Динамо-Москва» вынуждала нас выходить с большими эмоциями и настроем.

Пугают перепады в игре и то, что они такие длительные. Это должно быстрее проходить и быть менее болезненным. Это и есть женский волейбол. Это плохо. Как профессионалы, мы должны расти и уменьшать эти моменты, чтобы выигрывать все турниры», — сказала Королёва в интервью клубному каналу.