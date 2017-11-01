«Уралочка-НТМК» с победы стартовала в Кубке России по волейболу

«Уралочка-НТМК» с победы стартовала на предварительном этапе Кубка России по волейболу среди женских команд. В домашнем матче «уралочки» в трёх партиях обыграли команду «ЮЗГУ-Атом» из Курской области со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:14).

Также в зоне 4 выступают краснодарское «Динамо» и «Приморочка» из Владивостока. 2 ноября хозяйки площадки встретятся с бело-голубыми.

Волейбол. Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 4, Екатеринбург

1-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «ЮЗГУ-Атом» (Курская область) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:14).