«Сахалин» обыграл «Динамо-Метар» в Кубке России по волейболу

«Сахалин» одержал победу в стартовом матче предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд в зоне 2, в четырёх партиях обыграв «Динамо-Метар» из Челябинска со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 14:25, 25:17).

Также в Казани играют местные волейболистки из «Динамо» и клуб «Воронеж». Во втором туре «Сахалин» встретится с хозяйками площадки.

Волейбол. Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 2, Казань

1-й тур

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:19, 25:23, 14:25, 25:17).