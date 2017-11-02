«Северянка» одолела «Липецк-Индезит» в матче Кубка России в Красноярске

«Липецк-Индезит» в стартовом матче второго игрового дня предварительного этапа Кубка России в пяти партиях уступил «Северянке» со счётом 2:3 (19:25, 25:23, 12:25, 27:25, 11:15). Для команды из Липецкой области это второе поражение кряду. Череповецкий коллектив одержал вторую победу.

Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 3. Красноярск. Второй тур

«Липецк-Индезит» (Липецкая область) — «Северянка» (Череповец) — 2:3 (19:25, 25:23, 12:25, 27:25, 11:15).

3 ноября «Северянка» сыграет с красноярским «Енисеем», а «Липецк-Индезит» встретится с «Заречьем-Одинцово».