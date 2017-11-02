Казанское «Динамо» и «Динамо-Метар» поспорят за место в «Финале четырёх» КР

Казанское «Динамо» во втором туре предварительного этапа женского Кубка России на своей площадке разгромило «Сахалин». В другой встрече зоны 2 челябинское «Динамо-Метар» уверенно переиграло «Воронеж».

Таким образом, «Динамо» и «Сахалин» в очном противостоянии определят победителя зоны 2 и обладателя путёвки в «Финал четырёх» турнира.

Женщины. Кубок России. Предварительный этап

Зона 2. Казань. 2-й тур

«Воронеж» — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 0:3 (19:25, 12:25, 24:26)

«Динамо» (Казань) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:11, 25:15, 25:18).