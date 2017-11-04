«Факел» одержал победу в Нижневартовске в матче ЧР по волейболу

Девятый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал в Нижневартовске. Местная команда «Югра-Самотлор» в четырёх партиях потерпела поражение от «Факела» из Нового Уренгоя со счётом 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 13:25). Для хозяев поражение стало восьмым в девяти проведённых матчах. «Факел» одержал пятую победу.

В 10-м туре 11 ноября «Факел» отправится в гости в Сургут, а «Югра-Самотлор» на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 9-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 13:25).