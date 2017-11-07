100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Енисей» победил «Марицу» в квалификации Лиги чемпионов, уступая 0:2 по сетам

Волейбол

Красноярский «Енисей» в первом матче третьего раунда квалификации женской Лиги чемпионов на выезде одолел болгарскую «Марицу» со счётом 3:2. Подопечные Александра Кошкина проиграли две первые партии, но затем перехватили инициативу и смогли добиться победы. Самой результативной волейболисткой встречи стала Мария Фролова, набравшая 22 очка.

Ответная встреча пройдёт 11 ноября в Красноярске.

Женщины. Лига чемпионов. Квалификация
3-й раунд. Первый матч

«Марица» (Пловдив, Болгария) — «Енисей» (Красноярск, Россия) — 2:3 (25:21, 25:18, 22:25, 20:25, 14:16).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Енисей
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент