Сиденко: утром для нас был сюрприз — у Феоктистова переклинило спину

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко поделился впечатлениями от победы в матче 17-го тура российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 3:1 (25:14, 26:28, 25:17, 25:16).



«Тяжёлая игра, приехал соперник, у которого мы обязаны выигрывать. Была игра с «Новой», проиграли, права на ошибку не было. Утром для нас был сюрприз, у Егора Феоктистова переклинило спину, но он молодец, вышел и сыграл. Он сделал всё, что нужно от него, принял, забил. Второй сет проиграли, но честь и хвала пацанам, вышли достойно из этой ситуации.



Уверенная победа в первом сете, потом очередное поражение во второй партии? Надеюсь, что это не системность, а стечение обстоятельств. С ребятами будем разговаривать и уделять внимание именно этому моменту. Шикарная первая партия. Думаю, ни одна команда не выдержала бы такого напора", — приводит слова Сиденко официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Урал» занимает 9-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е.