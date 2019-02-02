«Урал» обыграл команду «Югра-Самотлор» в волейбольной Суперлиге

Уфимский «Урал» на своей площадке в четырёх партиях нанёс поражение команде «Югра-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:1 (25:14, 26:28, 25:17, 25:16) в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Урал» одержал шестую победу в 17 матчах и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Суперлиги. «Югра-Самотлор» потерпела 14-е поражение и располагается на 13-й позиции.

В матчах 18-го тура 6 февраля «Югра-Самотлор» примет на своей площадке московское «Динамо», а «Урал» на выезде сыграет с командой «Газпром-Югра» из Сургута.

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17-й тур

«Урал» (Уфа) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:14, 26:28, 25:17, 25:16).