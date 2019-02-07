Ковач: за это поражение от «Зенита» не стыдно

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал поражение в домашнем матче 18-го тура чемпионата России с казанским «Зенитом» (1:3).

«В конце матча не смогли принять две последние подачи, поэтому получился такой счёт в четвёртой партии. У «Зенита» сильная команда, но мы попытались навязать им свою борьбу. Во второй партии это получилось, но в четвёртой чуть-чуть не хватило. Команда Казани очень хорошо подаёт, когда они подают в прыжке, то не ошибаются. Первая партия показала, что у нас опять возникли проблемы с приёмом планера.

За это поражение не стыдно, могли выиграть и четвёртую партию. Но класс «Зенита» в данный момент чуть выше. В первом матче мы проиграли 0:3, там даже зацепиться было не за что, а сегодня была совсем другая игра, дома была борьба. Конечно, при своих зрителях всегда тяжело проигрывать. Но мы будем стараться реабилитироваться в следующей игре. Там мы должны показать себя и попытаться выиграть», — приводит слова Ковача пресс-служба «Белогорья».