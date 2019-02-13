«Тур» одолел «Аркас» на групповом этапе мужской Лиги чемпионов

12 февраля состоялся один матч пятого тура группового этапа мужской Лиги чемпионов. В группе E французский «Тур» в пяти партиях обыграл турецкий «Аркас» со счётом 3:2 (25:21, 25:16, 20:25, 22:25, 15:12). Для хозяев площадки это вторая победа на групповой стадии. Турецкая команда потерпела пятое поражение.

Сегодня, 13 февраля, в этой группе сыграют московское «Динамо» (3 победы) и итальянская «Перуджа» (4).

В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут победители пяти групп, а также три лучшие команды среди занявших вторые места.

Действующим победителем соревнований является казанский «Зенит». В прошлогоднем финале подопечные Владимира Алекно одолели итальянский клуб «Любе Чивитанова» со счётом 3:2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15).