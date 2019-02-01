«Любе Чивитанова» и «Закса» победили в четвёртом туре мужской Лиги чемпионов

31 января состоялись три матча группового этапа мужской Лиги чемпионов. В группе B польская «Закса» обыграла итальянcкую «Модену» со счётом 3:1 (22:25, 26:24, 25:21, 25:22). Ещё одна итальянская команда «Любе Чивитанова» оказалась сильнее чешского «Карловарско» — 3:0 (25:16, 25:18, 25:14).

«Любе Чивитанова» занимает первое место в группе (4 победы), «Закса» — второе (2), «Модена» — третье (2), «Карловарско» — четвёртое (0).

В группе C санкт-петербургский «Зенит» победил словенскую «Любляну» со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:19). Подопечные Александра Климкина лидируют в турнирной таблице (4 победы). На втором месте — французский „Шомон“ (3), на третьем — немецкий „Фридрихсхафен“ (1), на четвёртом — «Любляна» (0).