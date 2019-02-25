Земчёнок — о проигрыше «Кузбассу»: сейчас нужно садиться разговаривать

Связующий кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь и диагональный белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок поделились впечатлениями от матча их команд в 22-м туре российской Суперлиги. «Белогорье» на своей площадке проиграло со счётом 0:3 (17:25, 23:25, 19:25).

«Сейчас сложно вспоминать предыдущие игры. Каждый раз готовимся по-новому, к каждому матчу идёт отдельная подготовка. Сейчас такое турнирное положение, что любое поражение может опустить команду на несколько позиций в таблице, поэтому для нас была важна эта игра. Мы справились прежде всего с приёмом, и своя подача была хорошая. «Белогорье» не смогло сделать качественный приём, а мы хорошо поработали на групповом блоке и в защите», — цитирует Кобзаря официальный сайт ВФВ.

«Мы серьёзно настраивались на этот матч, хорошо играли до 16 очков в первой партии, а потом что-то случилось, не добили пару важных доигровок, и всё посыпалось. Опять начались одни и те же собственные ошибки, настучали в блок. Во второй партии ещё как-то смогли навязать борьбу, и всё. Наверное, этот провал в первой партии после 16, к сожалению, нас сломал.

Начало показало, что настраивались мы хорошо. Потом, возможно, сказалась усталость. Может быть, сказалось то, что мы играем практически всегда одним составом. Сейчас нужно садиться разговаривать… Если бы был перенастрой или недонастрой, это сказалось бы с первых очков, но мы показали, что хотели выигрывать. К сожалению, не хватило собранности, сконцентрированности, терпения… Почему-то из игры в игру у нас много неподач, ошибаемся, при этом нет того количества эйсов, которое должно быть при таком риске», — сказал Земчёнок.

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает второе место, «Белогорье» — пятое.