Саммельвуо: «Кузбасс» смог выиграть благодаря командной игре

Главный тренер кемеровского волейбольного клуба «Кузбасс» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу подопечных над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (25:23, 25:21, 21:25, 22:25, 15:13) в матче 23-го тура мужской Суперлиги.

«Победа сегодня получилась за счёт командной игры. Мы понимали, что матч будет долгим и упорным. Обе команды много блокировали, хорошо защищались, поэтому такая нервная игра получилась в концовках. Очень важная победа для нас, осталось три игры до конца регулярного чемпионата, а график у нас непростой. Сейчас нам предстоит вылет в Турцию», — цитирует Саммельвуо официальный сайт «железнодорожников».

В следующем, 24-м туре «Локомотив» 9 марта примет «Урал» из Уфы, а «Кузбасс» на следующий день на своей площадке сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).