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«Кузбасс» на тай-брейке нанёс поражение «Локомотиву» в ЧР по волейболу

«Кузбасс» на тай-брейке нанёс поражение «Локомотиву» в ЧР по волейболу
Волейбол / Суперлига мужчины

В матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новосибирский «Локомотив» на своей площадке в пяти сетах уступил «Кузбассу» со счётом 2:3 (23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15).

Кемеровский клуб, занимающий второе место в турнирной таблице, одержал 19-ю победу (55). «Железнодорожники» находятся на шестой позиции (45).

В следующем, 24-м туре «Локомотив» 9 марта примет «Урал» из Уфы, а «Кузбасс» на следующий день на своей площадке сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига.
Мужчины. 23-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:3 (23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15).

Предварительный этап соревнований завершится 23 марта. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

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