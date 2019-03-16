«Заречье-Одинцово» обыграло «Протон» в волейбольной Суперлиге

Волейболистки саратовского «Протона» потерпели 21-е поражение в чемпионате России сезона-2018/19. В матче 21-го тура «Протон» на своей площадке в четырёх партиях уступил подмосковной команде «Заречье-Одинцово» со счётом 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 22:25).

Для «Заречья» это 11-я победа в 21 матче, подопечные Вадима Панкова занимают седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, которую замыкает «Протон».

В матчах заключительного, 22-го тура соревнований «Заречье-Одинцово» 23 марта примет на своей площадке «Сахалин», а «Протон» на следующий день на выезде сыграет с «Минчанкой».

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21-й тур

«Протон» (Саратов) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 22:25)