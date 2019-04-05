«Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал чемпионата России по волейболу

«Уралочка-НТМК» стала первым полуфиналистом чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Во втором матче четвертьфинальной серии до двух побед «Уралочка-НТМК» в гостях в четырёх партиях взяла верх над подмосковной командой «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:20, 21:25, 25:23, 25:20). Первая встреча в Екатеринбурге также завершилась победой «Уралочки» — 3:0. Итоговый счёт в серии – 2-0 в пользу волейболисток из Свердловской области.

Вторые матчи в остальных четвертьфинальных парах пройдут завтра, 6 апреля.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Второй матч

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 1:3 (20:25, 25:21, 23:25, 20:25).

Счёт в серии – 0-2.