Гончаров: считаю, в первой партии мы перебили «Протон»

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров прокомментировал победу в матче плей-аут женской Суперлиги с «Протоном-Саратов» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:10).



«Очень серьёзно настраивались на игру. В первой партии допустили много ошибок. Игроки в нападении играли вполсилы. Позже удалось переломить. Катя Сокольчик повела за собой команду. Появился результат. Я считаю, в первой партии мы перебили «Протон». Потом было полегче, появилась подача, приём был отличный. Инициатива была за нами», — приводит слова Гончарова официальный сайт «Сахалина».

Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место (за исключением «Минчанки»), сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».