Тренер «Протона»: так просто оставлять это нельзя

Главный тренер «Протона-Саратов» Сергей Юркин прокомментировал поражение в матче плей-аут женской Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 10:25).



«К сожалению, в этом матче мы не смогли противостоять. Не показали ту игру, которую показали в последнем туре регулярного чемпионата. Видимо, психологический аспект вмешался, поскольку подготовка к первому финальному туру проходила гораздо лучше. Будем разбираться, так просто оставлять это нельзя», — приводит слова Юркина официальный сайт «Сахалина».

В 23 матчах чемпионата России нынешнего сезона саратовская команжа не одержала ни одной победы.

Сегодня, 11 апреля, «Минчанка» сыграет с «Сахалином» (Южно-Сахалинск), а саратовский коллектив встретится с челябинским «Динамо-Метар».