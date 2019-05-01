Андерсон: я угорал над Кобзарём. Думал, он переоценивает свой вклад

Американский доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон оценил соперника по финалу плей-офф Суперлиги — кемеровский «Кузбасс». Первая встреча серии до трёх побед состоится в столице Татарстана завтра, 2 мая.

«Кузбасс» – хорошая команда. Они играют в очень рискованный волейбол с акцентом на подачу. Думаю, «Кузбасс» должен показать всё лучшее, чтобы победить нас, но и мы должны выложиться, чтобы стать первыми. Возможно, мы фавориты, но это основано на истории встреч и наших прежних титулах. Я с уверенностью смотрю на предстоящий финал, но будет нелегко. Нужно будет постараться.



Чем вам запомнился Кобзарь за время игры в «Зените»? Игорь – очень талантливый игрок. Я не всегда соглашался с тем, какие решения он принимал, но у меня определённое отношение к тому, что должно быть на площадке и на тренировках. И это нормально, что у других игроков оно отличается. Игорь был другим. Это доставляло определённые неудобства, но с Игорем каждая тренировка и каждое занятие в зале становились сражением. Тебе не хотелось, чтобы Кобзарь победил, так как он становился невыносимым. После удачного блока или эйса на тренировке он мог завестись так, что хотелось сказать: «Бро, это твоё первое очко за два часа, не нужно сходить с ума!» Но эти эмоции Игорь выражал потому, что хотел сделать команду лучше. Я не сразу это понял.



Как относился к тому, что он бегал по площадке после каждого набранного командой очка? Сначала я угорал над этим. Думал, что он переоценивает свой вклад в набранные очки. А потом понял, что так Кобзарь заводит команду, и стал смотреть на это по-другому", — цитирует Андерсона «Спорт Бизнес Online».

Андерсон также рассказал, какое впечатление на него производит Виктор Полетаев.



«Невероятный талант. Против него очень сложно играть. У него высокий прыжок, он левша. Он не такой мощный, как Георг Грозер, но подаёт с такой же силой и сложной траекторией. «Зениту» будет нелегко в серии с «Кузбассом», – сказал Андерсон.