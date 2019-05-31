Лешуков и Семёнов вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Остраве

В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Первый раунд плей-офф преодолела российская пара Илья Лешуков/Константин Семёнов. Во встрече за выход в 1/8 финала Лешуков и Семёнов обыграли американский дуэт Тревор Крэбб/Трай Бурн со счётом 2:0 (21:11, 21:13).

Никита Лямин и Тарас Мыськив на той же стадии уступили бразильской паре Джордж Вандерлей/Лойола Штайн Андре — 0:2 (13:21, 22:24).

Напомним, Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, занявшие первое место в группе C, напрямую вышли в 1/8 финала.

Красильников и Стояновский за выход в четвертьфинал сыграют 1 июня с парой Джордж Вандерлей/Лойола Штайн Андре, а Лешуков и Семёнов встретятся с другим бразильским дуэтом — Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт.

Обе российские пары, вышедшие в плей-офф женского турнира — Надежда Макрогузова/Светлана Холомина и Екатерина Бирлова/Евгения Уколова, — завершили борьбу.