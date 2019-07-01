Молодёжный состав «Уралочки» будет выступать в Высшей лиге «А»
Молодёжный состав «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) с нового сезона будет выступать в Высшей лиге «А» чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. Команда будет называться «Уралочка-УРГЭУ» (Екатеринбург).
На предварительном этапе соревнования пройдут по круговой системе (в 2 круга, 6 туров, 22 игры). Затем состоятся финал за 5-8-е, 9-12-е места (2 круга, 6 игр). В полуфинале и финале пройдут серии до трёх побед.
Первый тур намечен на 11-13 октября 2019 года.
Соперниками «Уралочки-УРГЭУ» станут клубы из Нижнего Новгорода, Череповца, Тюмени, Москвы, Липецка, Волгодонска, Тулы, Курска, Уфы, Казани и Владивостока.
«Поздравляем наш молодёжный состав с переходом в Высшую лигу „А“! — говорится в сообщении.
Чемпионка ОИ Радзевич: «Уралочка» — великая команда, и предавать её нельзя!
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