Тренер «Динамо» Брянский высказался о победе над «Зенитом-Казань» в Кубке Столетия

Главный тренер «Динамо» Константин Брянский прокомментировал финальный матч Кубка Столетия с «Зенитом-Казань». Матч завершился победой москвичей со счётом 17:25, 17:25, 25:22, 25:21, 16:14.

«Было очень непросто. Команда соперника нас прилично прессинговала первые два сета. Нам нужно было перетерпеть. Десять эйсов только за первые два сета они подали, у нас было много сбоев. Мы начиная со второго сета уже начали нащупывать свою игру, а с третьего уже смогли удерживать счёт и заставили соперника играть по нашим правилам. В первой партии от такого пресса попали в прострацию, закрепостились, нужно было встряхнуть ребят. Во второй уже просто терпеть – и это дало результат», — приводит слова Брянского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, ранее сегодня бронзовую медаль Кубка Столетия завоевал «Локомотив» (Новосибирск), уверенно обыгравший в трёх сетах соперников из «Зенита» (Санкт-Петербург).