Тренер «Зенита-Казань» Вербов: Калининград заслужил такой матч, такой суперфинал

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал финальный матч Кубка Столетия с «Динамо». Матч завершился победой москвичей со счётом 17:25, 17:25, 25:22, 25:21, 16:14.

«Я считаю, что Калининград заслужил такой матч, такой суперфинал. Конечно, чувство горечи присутствует, всё было в наших руках. Где-то сами что-то не доделали, где-то удача была не на нашей стороне. Но я горжусь нашими молодыми ребятами, первый раз оказавшимися в такой ситуации ,– никто не дрогнул. Всегда есть положительные моменты, может быть, нам и рано в таком составе побеждать, чтобы носы не задрали. Будем работать! Потому что, если бы всё закончилось в нашу пользу, возможно, кого-то бы пришлось снимать с небес. А здесь видно, что делали всё хорошо, но не доделали. Завтра отдыхаем, переключаемся, сразу отсюда летим в Минск – впереди начало чемпионата», — приводит слова Вербова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.