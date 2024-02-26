Егор Клюка — о Владиславе Бабкевиче: у него потенциал просто бесконечный

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга 28-летний Егор Клюка в интервью для официального сайта команды рассказал, что даёт советы 22-летнему Владиславу Бабкевичу, а также отметил их сходства.

«Я со своей стороны советы ему даю, потому что он когда-то обратился ко мне сам, и мы вместе поняли, что в этом всём есть какой-то смысл, что я могу чем-то поделиться. Тем более что мы во многом похожи. И я какие-то свои знания могу ему передать, и он довольно внимательно слушает: я как раз на играх слежу за тем, как он старается исполнять что-то из того, о чём мы говорили. Я думаю, что у него потенциал просто бесконечный. При должном контроле и должной самоотдаче он способен на многое. Поэтому, если я не играю, то стараюсь ему чем-то помогать.

В чём мы похожи? Физические данные, конечно, тоже. Но вообще тут очень много всего вплоть до бытовых мелочей: как он сидит, его выбор еды. Я, например, в его возрасте часто заказывал облепиховый чай и овсяную кашу. А тут смотрю: о, оказывается, он тоже любит овсяную кашу и облепиховый чай. Ну а если прям серьёзно, то и многие мысли, и изменения в характере, в отношении к себе, к окружающему миру – здесь многое похоже на меня, когда я был в его возрасте», — приводит слова Клюки пресс-служба клуба.