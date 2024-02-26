Диагональный «Зенита» Бабкевич — самый результативный игрок 25-го тура Суперлиги

Подведены итоги 25-го тура мужской волейбольной Суперлиги, завершившегося 25 февраля 2024 года. Самым результативным игроком тура стал диагональный петербургского «Зенита» и сборной Беларуси Владислав Бабкевич, набравший 36 очков. В командной статистике лучший процент точности атак принадлежит волейболистам «Факела» (Новый Уренгой) — 62%.

Наибольшее число эйсов в туре — шесть — оформил диагональный новосибирского «Локомотива» Илья Казаченков. Лучший командный результат по числу подач навылет — 12, он также принадлежит команде Казаченкова.

Лучшим блокирующим по итогам 25-го тура стал игрок «Енисея» (Красноярск) Антон Максимов. Он сделал девять блоков за игру. Командное первенство по числу блоков в туре за кемеровским «Кузбассом» — 17.