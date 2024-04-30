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«Локомотив» одолел «Зенит» в серии за пятое место чемпионата России со счётом 3-0

Новосибирский «Локомотив» в четырёх сетах обыграл «Зенит» Санкт-Петербург в третьем матче серии за итоговое пятое место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счётом 3:1 (23:25, 25:16, 25:20, 21:25, 28:26).

Таким образом, команда из Новосибирска стала обладателем пятого места, победив в серии с общим счётом 3-0. «Зенит» завершил сезон Суперлиги на шестой строчке.

Напомним, первая встреча между командами закончилась уверенной победой «Локомотива» со счётом 3:0. Во втором матче была более уверенная борьба, однако новосибирский клуб также одержал победу — 3:2.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за пятое место. Третий матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:23, 16:25, 20:25, 26:28)