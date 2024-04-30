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Волейболисты «Зенита-Казань» стали чемпионами России

Волейболисты «Зенита-Казань» стали чемпионами России
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Сегодня, 30 апреля, завершился третий матч финальной серии между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Казанцы в гостях одержали победу со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:17, 25:20).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

Таким образом, волейболисты казанского клуба выиграли серию с общим счётом 3-0 и стали чемпионами России.

Напомним, первый матч серии завершился в пользу казанцев со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:17). После казанцы одержали вторую победу подряд со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:23).

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Финал. Третий матч.

«Динамо М» (Москва) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (20:25, 22:25, 25:17, 20:25)

Теперь казанский клуб является 12‑кратным обладателем золотых медалей национального первенства. Это рекордный показатель для чемпионата России.

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