Волейболисты «Зенита-Казань» стали чемпионами России

Сегодня, 30 апреля, завершился третий матч финальной серии между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Казанцы в гостях одержали победу со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:17, 25:20).

Таким образом, волейболисты казанского клуба выиграли серию с общим счётом 3-0 и стали чемпионами России.

Напомним, первый матч серии завершился в пользу казанцев со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:17). После казанцы одержали вторую победу подряд со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:23).

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Финал. Третий матч.

«Динамо М» (Москва) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (20:25, 22:25, 25:17, 20:25)

Теперь казанский клуб является 12‑кратным обладателем золотых медалей национального первенства. Это рекордный показатель для чемпионата России.