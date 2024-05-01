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«Кузбасс» в упорной борьбе одолел «Енисей» и завершил сезон на седьмом месте

«Кузбасс» в упорной борьбе одолел «Енисей» и завершил сезон на седьмом месте
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Мужской волейбольный клуб «Кузбасс» из Кемерова обыграл красноярский «Енисей» в четвёртом матче серии за итоговое седьмое место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась победой гостей со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 28:26, 15:12).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Серия за 7-е место. 4-й матч
01 мая 2024, среда. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Кузбасс
Кемерово
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Кузбасс: Фиалковский, Напольских, Томм, Павлов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Голубев, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов

Таким образом, команда из Кемерова стала обладателем седьмого места, победив в серии с общим счётом 3-1.

Напомним, первая встреча между командами закончилась победой «Енисея» со счётом 3:1. Во втором матче кемеровский клуб уверенно выиграл со счётом 3:0. В третьем матче была более интенсивная борьба, однако «Кузбасс» снова одержал победу — 3:2.

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