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«Кузбасс» в упорной борьбе одолел «Енисей» и завершил сезон на седьмом месте

Мужской волейбольный клуб «Кузбасс» из Кемерова обыграл красноярский «Енисей» в четвёртом матче серии за итоговое седьмое место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась победой гостей со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 28:26, 15:12).

Таким образом, команда из Кемерова стала обладателем седьмого места, победив в серии с общим счётом 3-1.

Напомним, первая встреча между командами закончилась победой «Енисея» со счётом 3:1. Во втором матче кемеровский клуб уверенно выиграл со счётом 3:0. В третьем матче была более интенсивная борьба, однако «Кузбасс» снова одержал победу — 3:2.