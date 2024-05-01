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Стала известна символическая сборная финальной серии мужской Суперлиги по волейболу

Стала известна символическая сборная финальной серии мужской Суперлиги по волейболу
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Завершился третий матч финальной серии между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Казанцы в гостях одержали победу со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:17, 25:20). Пресс-служба турнира в своём телеграм-канале опубликовала символическую сборную финальной серии.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

В состав символической сборной вошли на позициях блокирующего Дмитрий Жук (МВК «Динамо») и Артём Вольвич (МВК «Зенит-Казань»). Лучшими доигровщиками стали Дмитрий Волков и Сэм Деру (оба из МВК «Зенит-Казань»). В символическую сборную попали связующий МВК «Динамо» Павел Панков, диагональный МВК «Зенит-Казань» Максим Михайлов и либеро казанцев Илья Фёдоров.

Отметим, благодаря этой победе волейболисты казанского клуба выиграли серию с общим счётом 3-0 и стали чемпионами России. Теперь казанский клуб является двенадцатикратным обладателем золотых медалей национального первенства. Это рекордный показатель для чемпионата России.

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