Стала известна символическая сборная финальной серии мужской Суперлиги по волейболу

Завершился третий матч финальной серии между командами «Зенит-Казань» и «Динамо» из Москвы. Казанцы в гостях одержали победу со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:17, 25:20). Пресс-служба турнира в своём телеграм-канале опубликовала символическую сборную финальной серии.

В состав символической сборной вошли на позициях блокирующего Дмитрий Жук (МВК «Динамо») и Артём Вольвич (МВК «Зенит-Казань»). Лучшими доигровщиками стали Дмитрий Волков и Сэм Деру (оба из МВК «Зенит-Казань»). В символическую сборную попали связующий МВК «Динамо» Павел Панков, диагональный МВК «Зенит-Казань» Максим Михайлов и либеро казанцев Илья Фёдоров.

Отметим, благодаря этой победе волейболисты казанского клуба выиграли серию с общим счётом 3-0 и стали чемпионами России. Теперь казанский клуб является двенадцатикратным обладателем золотых медалей национального первенства. Это рекордный показатель для чемпионата России.