Татьяна Кошелева назначена директором молодёжного сектора итальянского клуба «Мегабокс»

Бывшая волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева стала директором молодёжной команды итальянского клуба «Мегабокс».

«Я благодарна руководству «Мегабокса» за предложение, мы обсуждали моё будущее в клубе ещё до окончания моей карьеры игрока. Им не нужен талисман в лице известной спортсменки, они искренне заинтересованы в моём опыте, видении и инициативе. Это особенные люди и особенное место. За три года, проведённые в Италии, «Мегабокс» стал моей семьёй. Поэтому я с большим удовольствием продолжу работу здесь в новой роли», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, Кошелева объявила о завершении карьеры 15 апреля этого года. На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В числе наград спортсменки и три золотые медали чемпионата России.