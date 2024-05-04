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Татьяна Кошелева назначена директором молодёжного сектора итальянского клуба «Мегабокс»

Татьяна Кошелева назначена директором молодёжного сектора итальянского клуба «Мегабокс»
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Бывшая волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева стала директором молодёжной команды итальянского клуба «Мегабокс».

«Я благодарна руководству «Мегабокса» за предложение, мы обсуждали моё будущее в клубе ещё до окончания моей карьеры игрока. Им не нужен талисман в лице известной спортсменки, они искренне заинтересованы в моём опыте, видении и инициативе. Это особенные люди и особенное место. За три года, проведённые в Италии, «Мегабокс» стал моей семьёй. Поэтому я с большим удовольствием продолжу работу здесь в новой роли», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, Кошелева объявила о завершении карьеры 15 апреля этого года. На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В числе наград спортсменки и три золотые медали чемпионата России.

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