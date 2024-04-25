Российская волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева ответила на вопрос, чем планирует заниматься после завершения карьеры.
«У меня есть идеи, проекты и новая работа, расскажу обо всём в подходящий момент!» — сказала Кошелева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.
Напомним, Кошелева объявила о завершении карьеры 15 апреля этого года. Спортсменка с 2021 года являлась игроком ЖВК «Валлефолья». На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В числе наград спортсменки и три золотые медали чемпионата России.