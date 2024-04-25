Татьяна Кошелева ответила на вопрос, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Российская волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева ответила на вопрос, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«У меня есть идеи, проекты и новая работа, расскажу обо всём в подходящий момент!» — сказала Кошелева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, Кошелева объявила о завершении карьеры 15 апреля этого года. Спортсменка с 2021 года являлась игроком ЖВК «Валлефолья». На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В числе наград спортсменки и три золотые медали чемпионата России.