Владимир Алекно рассказал, что его мотивировало возглавить санкт-петербургский «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, как принял предложение клуба.

«Первый год-полтора [после решения о паузе в тренерской карьере] даже не хотел думать о возвращении [в волейбол], потом поступали разные предложения – в большей степени из-за границы. И после одного – из Южной Кореи – задумался, сам себя спросил: «Почему нет? Может, попробовать?» Понял, что пауза затянулась и мне хочется. Но за границей не особо интересовало [работать]. Больше смотрел волейбол на экране – там больше видно. И стал приходить в то состояние, когда стало интересно. Смотрел их не как любитель, а уже как профессионал. Понял, что хочу и готов. В этот момент поступило предложение от Санкт-Петербурга – где-то два месяца назад. О своём контракте я разговаривал пять минут. Его подписал лишь на днях.

Мотивируют возможности клуба, история, игроки, которые готовы сделать то, что от них ожидают. Что лукавить: для меня это риск. Мол, вернулся Алекно и ничего не изменилось. Скажут: «Пришёл за деньгами!» Этого мне не хочется. Мне не хочется быть таким, как все до этого: побыли и ушли. А хочется что-то сделать. Это показатель, уровень. Для меня это вызов, который мне не страшен», — сказал Алекно в интервью клубной пресс-службе.