Владимир Алекно назвал главную задачу на первый сезон в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно высказался о задачах на предстоящий сезон.

«Сегодня ребятам сказал, что на первом этапе нашей работы волейбол — как волейбол — меня не интересует. Будет работа по формированию команды. Я говорил, что у вас здесь всегда были первоклассные игроки. Но команды нет. Нет её. Есть набор классных игроков, которые имели желание и старание добиться результата. Но для великой победы и результата этого мало. Потому что это же имеет Казань, Белгород, Москва, Новосибирск. А побеждают в мелочах, там, где есть команда. В Санкт-Петербурге её нет, есть набор игроков. Будет проводиться работа: будем учиться быть командой. Это важно для меня, волейбол потом», — сказал Алекно в интервью клубной пресс-службе.

«Зенит» объявил о назначении 57-летнего Владимира Алекно на пост главного тренера 3 мая.