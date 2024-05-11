Сэм Деру — о Лабинском: меня можно сравнить с клеем, а Миша — яркий нападающий

Бельгийский доигровщик волейбольной команды «Зенит-Казань» Сэм Деру сравнил себя и одноклубника – 21-летнего Михаила Лабинского, играющего на той же позиции.

«Мне нравится стиль Миши, его мощь и физические данные впечатляют. Мы хорошо общаемся, делимся друг с другом тем, что знаем и умеем. И если хотя бы 10% из того, что я ему рассказывал, пригодятся Мише, я буду очень рад. Когда я завершу карьеру, а Миша всё ещё будет играть, мне будет приятно осознавать, что я как-то помогал ему в начале карьеры, был частью его успеха.

Тот факт, что я играл меньше Лабинского в регулярном чемпионате, помог мне лучше подготовиться к плей-офф и выйти на пик к финалу, где мне очень хотелось показать себя. Это здорово, когда в команде есть сразу несколько забивных игроков, которые могут выйти и подменить травмированного, переломить ход матча. Сезон же очень длинный.

Лабинский – очень атакующий игрок, который с лёгкостью набирает очки, а моя роль в команде больше оборонительная. Меня можно сравнить с клеем, который цементирует игру, а Миша – яркий нападающий с мощным ударом и отличной подачей, для которого не проблема набрать шесть-семь очков за сет. Мы обсуждали с тренером вопрос игрового времени, и я абсолютно спокойно отношусь к тому, как оно было распределено в этом сезоне», – приводит слова Деру «БО Спорт».