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Бельгиец Сэм Деру: если бы я родился в России, то обленился бы окончательно

Бельгиец Сэм Деру: если бы я родился в России, то обленился бы окончательно
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32-летний бельгийский доигровщик волейбольной клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру рассказал, что его больше всего восхищает в России.

«Баня мне тоже нравится. Я бы сказал, что жизнь в Казани и Москве, тех городах, в которых я играл, мало чем отличается от Европы. Здесь всё очень удобно, а в некоторых моментах даже удобнее. Я уже говорил вам, что был восхищён доставкой, и я продолжаю ею восхищаться. Если бы я родился в России, то обленился бы окончательно.

Бывает, идёшь с тренировки очень уставшим – 10 минут и у тебя дома готовая еда. Нужны продукты? Клац-клац – и через час тебе привезут всё, что нужно. Не знаю, насколько хорошо это для человечества, так как нужно иногда и самому шевелиться, но я обожаю этот сервис», – приводит слова Деру «БО Спорт».

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