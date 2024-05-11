Эбрар Каракурт продолжит играть за «Локомотив» в следующем сезоне

Диагональная волейбольного клуба «Локомотив» Эбрар Каракурт из Турции остаётся вместе с калининградской командой ещё на один сезон. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ЖВК «Локомотив».

В сезоне-2023/2024 команда «Локомотив» стала серебряным призёром чемпионата России — Суперлиги. Каракурт присоединилась к команде в 2023 году и за это время набрала 797 очков, сделала 42 эйса и поставила 70 блоков.

Ранее турецкая диагональная выступала в клубе «Игор Горгондзола» из итальянской Новары, где выиграла бронзу чемпионата и серебро Кубка.

23-летняя Каракурт объясняла, что обязательно ещё сыграет в своей стране, несмотря на критику, которую часто слышит в свой адрес. По словам волейболистки, ей всё равно, что думают про неё.