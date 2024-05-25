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Лига наций — 2024, мужчины: раcписание матчей 25 мая

Лига наций — 2024, мужчины: раcписание матчей 25 мая
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Сегодня состоятся матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на 25 мая.

Лига наций — 2024. мужчины. Раcписание матчей, 25 мая:

  • 14:00 мск. Словения — Канада;
  • 17:00 мск. Турция — Франция;
  • 20:00 мск. Болгария — США;
  • 20:00 мск. Япония — Италия;
  • 23:30 мск. Аргентина — Германия.

В турнире участвуют 16 команд. Группа 1, в которую входят Болгария, Франция, Турция, Канада, Нидерланды, Словения, США и Польша, на этой неделе проводит встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Аргентина, Япония, Куба, Бразилия, Германия, Италия, Иран и Сербия) играет в Рио-де-Жанейро. Восемь лучших сборных по итогам всего предварительного этапа выйдут в 1/4 финала плей-офф Лиги наций — 2024.

Турнирная таблица Лиги наций
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