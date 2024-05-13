Главный тренер «Локомотива» Арсов покинул клуб по семейным обстоятельствам

Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Радослав Арсов принял решение покинуть пост по семейным обстоятельствам.

В клубе выразили тренеру благодарность за проделанную работу.

«Мы благодарим Радослава за работу! За то, что в непростой ситуации принял команду и привёл её к серебряным медалям Суперлиги!

За его эмоции, характер, тренерское мастерство и креатив! За плодотворную работу с «Локомотивом-2» и развитие молодых игроков!

Желаем Радославу успехов и говорим: «До свидания»!» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

Напомним, «Динамо‑Ак Барс» победило калининградский «Локомотив» в финальной серии со счётом 3:2 и стало чемпионом России. Команда из Казани выиграла первую встречу, в следующих двух победу одержали железнодорожницы, а в четвёртой игре команда Зорана Терзича совершила камбэк с 0:2 по сетам и перевела финальную серию в пятый матч, в которой оказалась сильнее со счётом 3:0.