Радослав Арсов обратился к болельщикам калининградского «Локомотива» после ухода из клуба

Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Радослав Арсов обратился к болельщикам после ухода с должности.

«Пришло время и мне попрощаться с вами, любимые мои друзья, болельщики. У меня нет слов, [чтобы] объяснить мои чувства. Вы самые лучшие. Вы дали такой уровень поддержки нашей команды, который я нигде не видел в моей жизни и как тренер, и как игрок. Вы были везде, вы нас поддерживали. Не имеет значения, проигрывали мы или выигрывали. Это было просто замечательно. Я почувствовал, что вы для меня как моя семья. Как я и говорил, мы «Локо», мы семья. Продолжайте поддерживать команду так же, потому что ей всегда нужны такие болельщики. Вы самые лучшие, я вас очень сильно люблю, и вы останетесь в моём сердце», — сказал Арсов в обращении, опубликованном в телеграм-канале клуба.