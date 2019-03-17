Квят впечатляет, «Феррари» — разочаровывает. Главные итоги Гран-при Австралии

«Феррари» проиграла не только «Мерседесу», но и «Ред Булл», а вот Даниил Квят порадовал красивой борьбой и результативным финишем.

Сезон Формулы-1 стартовал — «Мерседес» завоевал дубль в Мельбурне, а болельщики получили первое представление о расстановке сил — и оно не самое оптимистичное… Итоги Гран-при Австралии — в традиционном материале «Чемпионата».

Правильный старт Боттаса

Это был день Валттери Боттаса. Не того, который пропускал Хэмилтона в Сочи или раз за разом отставал от напарника уже на первом отрезке, а уверенного, спокойного и методичного Боттаса, легко переигравшего весь пелотон. Льюис сам замешкался на старте, допустив сильную пробуксовку, и отдал инициативу финну, однако это не отменяет того, что Валттери был безупречен и провёл заезд по-чемпионски. «Это пока лучшая гонка в моей жизни», — сказал финн после финиша и с ним трудно не согласиться.



Хэмилтон, стоявший на подиуме вторым, не выглядел расстроенным — этап в Мельбурне показал, что «Мерседес» по-прежнему обладает технологическим преимуществом и остаётся главным фаворитом чемпионата. В Австралии «Серебряные стрелы» набрали вдвое больше очков, чем «Феррари» — 44 против 22. В этом плане Тото Вольф может вздохнуть спокойно.

Теперь будет интересно взглянуть на взаимоотношения внутри команды — что сделает руководство, если Боттас продолжит выступать также сильно, ни в чём не уступая Хэмилтону? В Австралии финн отобрал у напарника восемь очков и возглавил чемпионскую гонку. Пока это его лучший шанс стать лидером команды-фаворита, но впереди — настоящая проверка на прочность.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 26 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 18

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 15

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 12

5. Шарль Леклер («Феррари») — 10

6. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6

8. Кими Райкконен («Феррари») — 4

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 2

10. 1. Валттери Боттас («Мерседес») — 26 очков2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 183. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 154. Себастьян Феттель («Феррари») — 125. Шарль Леклер («Феррари») — 106. Кевин Магнуссен («Хаас») — 87. Нико Хюлькенберг («Рено») — 68. Кими Райкконен («Феррари») — 49. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 210. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.

У «Феррари» всё-таки проблемы

Перед стартом уик-энда «Феррари» считалась фаворитом гонки, теперь не факт, что у «Скудерии» хотя бы вторая по скорости машина — даже Максу Ферстаппену Феттель с Леклером проиграли более полуминуты. Отчаяние команды слышал весь мир: «Почему мы такие медленные?» — спросил Феттель за десять кругов до финиша. «Мы не знаем», — ответили ему из боксов. В Маранелло действительно не знают, куда делся темп и почему SF90 так много уступает соперникам.



«У меня не было шансов с кем-либо побороться. Оставалось просто доехать до финиша, — разводит руками Феттель. — Мы не знаем, в чём именно проблема, но с шинами работать было непросто, и, похоже, у всех остальных ситуация в этом плане гораздо лучше. Не знаю. Просто мы были сегодня медленными».

Делать выводы из одной гонки рано. Возможно, команде не удалось подобрать настройки, и на следующих этапах «Феррари» будет сильнее. Возможно, не сработали какие-то обновления, подготовленные инженерами к Мельбурну. Но также возможно, что SF90 просто оказалась неудачной машиной, которая не в состоянии бороться не только с «Мерседесами», но и с «Ред Булл». В любом случае, придётся дождаться следующих гонок, чтобы это выяснить.

В Мельбурне «Феррари» уступила даже «Ред Булл» Фото: Quinn Rooney/Getty Images

«Хонда» вернулась на подиум

Переход «Ред Булл» на двигатели «Хонды» оправдывает себя — по крайней мере, пока. Соперники уже в тренировках отметили, что австрийские машины ведут себя иначе — они гораздо быстрее на прямых, чем в прошлом году. Тягаться с «Мерседесом» пока рано, в этом смысле ничего не изменилось, но и назад команда не откатилась, по-прежнему обладая серьёзным преимуществом над середняками.



«Отличный старт, поздравляю „Хонду“!» — отметил Макс после первого за десять с лишним лет подиума японцев — в прошлый раз в первую тройку их моторы пробивались в 2008 году, когда Рубенс Баррикелло финишировал третьим на «Сильверстоуне».



Всё это, впрочем, касается только Макса Ферстаппена — Пьер Гасли, в отличие от, например, Шарля Леклера, провёл гонку довольно слабо и оставил напарника бороться в одиночестве. Переход в старшую команду даётся французу нелегко, а с учётом абсолютной поддержки Ферстаппена со стороны руководства сезон-2019 может сильно ударить по репутации гонщика.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 44 очка

2. «Феррари» — 22

3. «Ред Булл» — 15

4. «Хаас» — 8

5. «Рено» — 6

6. «Альфа Ромео» — 4

7. «Рейсинг Пойнт» — 2

8. «Торо Россо» — 1

9. «Макларен» — 0

10. «Уильямс» — 0.

Квят снова в очках

Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в прекрасной форме — и с боевым настроем. Квалификация у россиянина не задалась — помешали проблемы с настройками и трафиком, и при старте с 15-го места больших ожиданий от гонки не было. Однако за счёт оттянутого пит-стопа Квят вплотную подобрался к первой десятке, а затем прошёл Пьера Гасли — гонщика старшей команды «Ред Булл».

Квят 2.0. Чего ожидать от россиянина, вернувшегося в Формулу-1? После года на скамейке запасных Даниил Квят возвращается в Формулу-1 — и впервые в карьере станет лидером команды.

Не обошлось без помарки — небольшого вылета при попытке обгона Лэнса Стролла, но в том эпизоде Даниил ничего не потерял и в целом произвёл отличное впечатление. «Сдерживать более быструю машину позади было приятно, — рассказал после финиша Квят. — Я чувствую себя свежим — это новый старт и отличная возможность стать лучше».



При этом, судя по скорости «Торо Россо», команда способна на большее. Так, времени Квята, показанного в первом сегменте квалификации, хватило бы, чтобы пройти в финал. То есть потенциально STR14 может ехать быстрее «Рено», гонщики которой тоже не добрались до Q3. Очень многообещающее начало сезона для команды из Фаэнцы.

Квят обогнал Гасли и сдержал до финиша более быструю машину Фото: Mark Thompson/Getty Images

Во второй лиге лидирует «Хаас»

За два последних Гран-при Австралии механики «Хааса» трижды не смогли прикрутить колесо на пит-стопе — речь, к слову, идёт об одном и том же левом переднем. Правда, на этот раз всё закончилось не так печально, как год назад: Кевин Магнуссен в итоге финишировал шестым и вывел американскую команду на четвёртое место Кубка конструкторов. И, похоже, что VF-19 — лучшая машина середины пелотона.



Неплохого результата усилиями Нико Хюлькенберга добился «Рено», однако французские машины всё же уступают «Хаасу» в скорости на одном круге, а если учесть, что «Торо Россо» не удалось полностью раскрыть свой потенциал, положение Энстоуна не кажется столь уж сильным.

Скандалы неизбежны. Кто и с кем поссорится в Формуле-1 в этом году Новый сезон Формулы-1 ещё не стартовал, но уже можно догадаться, где полыхнёт.

Пока неясно, насколько быстра «Альфа Ромео» — Кими Райкконен квалифицировался лучше тех же гонщиков «Рено», но после раннего пит-стопа оказался позади Хюлькенберга и не смог контратаковать немца. После гонок в Бахрейне и Китае расстановка сил в этой группе должна стать более ясной, однако уже сейчас можно отметить, что середнякам стоит равняться на «Хаас».