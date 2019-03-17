Квят впечатляет, «Феррари» — разочаровывает. Главные итоги Гран-при Австралии

Сезон Формулы-1 стартовал — «Мерседес» завоевал дубль в Мельбурне, а болельщики получили первое представление о расстановке сил — и оно не самое оптимистичное… Итоги Гран-при Австралии — в традиционном материале «Чемпионата».
Правильный старт Боттаса
Это был день Валттери Боттаса. Не того, который пропускал Хэмилтона в Сочи или раз за разом отставал от напарника уже на первом отрезке, а уверенного, спокойного и методичного Боттаса, легко переигравшего весь пелотон. Льюис сам замешкался на старте, допустив сильную пробуксовку, и отдал инициативу финну, однако это не отменяет того, что Валттери был безупречен и провёл заезд по-чемпионски. «Это пока лучшая гонка в моей жизни», — сказал финн после финиша и с ним трудно не согласиться.
Хэмилтон, стоявший на подиуме вторым, не выглядел расстроенным — этап в Мельбурне показал, что «Мерседес» по-прежнему обладает технологическим преимуществом и остаётся главным фаворитом чемпионата. В Австралии «Серебряные стрелы» набрали вдвое больше очков, чем «Феррари» — 44 против 22. В этом плане Тото Вольф может вздохнуть спокойно.
Теперь будет интересно взглянуть на взаимоотношения внутри команды — что сделает руководство, если Боттас продолжит выступать также сильно, ни в чём не уступая Хэмилтону? В Австралии финн отобрал у напарника восемь очков и возглавил чемпионскую гонку. Пока это его лучший шанс стать лидером команды-фаворита, но впереди — настоящая проверка на прочность.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 26 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 18
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 15
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 12
5. Шарль Леклер («Феррари») — 10
6. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6
8. Кими Райкконен («Феррари») — 4
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 2
10. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.
У «Феррари» всё-таки проблемы
Перед стартом уик-энда «Феррари» считалась фаворитом гонки, теперь не факт, что у «Скудерии» хотя бы вторая по скорости машина — даже Максу Ферстаппену Феттель с Леклером проиграли более полуминуты. Отчаяние команды слышал весь мир: «Почему мы такие медленные?» — спросил Феттель за десять кругов до финиша. «Мы не знаем», — ответили ему из боксов. В Маранелло действительно не знают, куда делся темп и почему SF90 так много уступает соперникам.
«У меня не было шансов с кем-либо побороться. Оставалось просто доехать до финиша, — разводит руками Феттель. — Мы не знаем, в чём именно проблема, но с шинами работать было непросто, и, похоже, у всех остальных ситуация в этом плане гораздо лучше. Не знаю. Просто мы были сегодня медленными».
Делать выводы из одной гонки рано. Возможно, команде не удалось подобрать настройки, и на следующих этапах «Феррари» будет сильнее. Возможно, не сработали какие-то обновления, подготовленные инженерами к Мельбурну. Но также возможно, что SF90 просто оказалась неудачной машиной, которая не в состоянии бороться не только с «Мерседесами», но и с «Ред Булл». В любом случае, придётся дождаться следующих гонок, чтобы это выяснить.
«Хонда» вернулась на подиум
Переход «Ред Булл» на двигатели «Хонды» оправдывает себя — по крайней мере, пока. Соперники уже в тренировках отметили, что австрийские машины ведут себя иначе — они гораздо быстрее на прямых, чем в прошлом году. Тягаться с «Мерседесом» пока рано, в этом смысле ничего не изменилось, но и назад команда не откатилась, по-прежнему обладая серьёзным преимуществом над середняками.
«Отличный старт, поздравляю „Хонду“!» — отметил Макс после первого за десять с лишним лет подиума японцев — в прошлый раз в первую тройку их моторы пробивались в 2008 году, когда Рубенс Баррикелло финишировал третьим на «Сильверстоуне».
Всё это, впрочем, касается только Макса Ферстаппена — Пьер Гасли, в отличие от, например, Шарля Леклера, провёл гонку довольно слабо и оставил напарника бороться в одиночестве. Переход в старшую команду даётся французу нелегко, а с учётом абсолютной поддержки Ферстаппена со стороны руководства сезон-2019 может сильно ударить по репутации гонщика.
1. «Мерседес» — 44 очка
2. «Феррари» — 22
3. «Ред Булл» — 15
4. «Хаас» — 8
5. «Рено» — 6
6. «Альфа Ромео» — 4
7. «Рейсинг Пойнт» — 2
8. «Торо Россо» — 1
9. «Макларен» — 0
10. «Уильямс» — 0.
Квят снова в очках
Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в прекрасной форме — и с боевым настроем. Квалификация у россиянина не задалась — помешали проблемы с настройками и трафиком, и при старте с 15-го места больших ожиданий от гонки не было. Однако за счёт оттянутого пит-стопа Квят вплотную подобрался к первой десятке, а затем прошёл Пьера Гасли — гонщика старшей команды «Ред Булл».
Не обошлось без помарки — небольшого вылета при попытке обгона Лэнса Стролла, но в том эпизоде Даниил ничего не потерял и в целом произвёл отличное впечатление. «Сдерживать более быструю машину позади было приятно, — рассказал после финиша Квят. — Я чувствую себя свежим — это новый старт и отличная возможность стать лучше».
При этом, судя по скорости «Торо Россо», команда способна на большее. Так, времени Квята, показанного в первом сегменте квалификации, хватило бы, чтобы пройти в финал. То есть потенциально STR14 может ехать быстрее «Рено», гонщики которой тоже не добрались до Q3. Очень многообещающее начало сезона для команды из Фаэнцы.
Во второй лиге лидирует «Хаас»
За два последних Гран-при Австралии механики «Хааса» трижды не смогли прикрутить колесо на пит-стопе — речь, к слову, идёт об одном и том же левом переднем. Правда, на этот раз всё закончилось не так печально, как год назад: Кевин Магнуссен в итоге финишировал шестым и вывел американскую команду на четвёртое место Кубка конструкторов. И, похоже, что VF-19 — лучшая машина середины пелотона.
Неплохого результата усилиями Нико Хюлькенберга добился «Рено», однако французские машины всё же уступают «Хаасу» в скорости на одном круге, а если учесть, что «Торо Россо» не удалось полностью раскрыть свой потенциал, положение Энстоуна не кажется столь уж сильным.
Пока неясно, насколько быстра «Альфа Ромео» — Кими Райкконен квалифицировался лучше тех же гонщиков «Рено», но после раннего пит-стопа оказался позади Хюлькенберга и не смог контратаковать немца. После гонок в Бахрейне и Китае расстановка сил в этой группе должна стать более ясной, однако уже сейчас можно отметить, что середнякам стоит равняться на «Хаас».