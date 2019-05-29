Смоляр выиграл в Монако. Он рассказал нам, как чуть не бросил автоспорт

Пилот молодёжной программы SMP Racing Александр Смоляр в 2019 году доказал, что является одним из самых перспективных российских гонщиков. В 2018-м россиянин не слишком удачно дебютировал в Еврокубке Формулы «Рено» (12-е место в общем зачёте), зато в сезоне-2019, оставшись в серии, сразу начал сражаться за чемпионство. На легендарной трассе в Монако ему удалось здорово проявить себя, заняв второе место в первой гонке и первое — во второй.

«Пришлось всю гонку ехать на грани»

— Саша, в первой гонке в Монако вы стали вторым. Какие ощущения, когда в 17 лет поднимаешься на подиум в Монте-Карло?

— Конечно, это круто. Без вопросов вообще. Я очень радовался, но результат гонки был очевиден до старта, потому что единственной, по сути, возможностью выйти на первое место был сам старт. Но обладатель поула хорошо рванул с места и у меня не было вариантов выйти вперёд. Дальше уже не получилось совершить обгон. Это Монако, так что я ожидал чего-то подобного.



— Гонщики Формулы-2 показали, что в Монако обгонять реально. В Формуле «Рено» с этим сложнее?

— Да, потому что у Ф-2 есть система DRS, а у нас – нет. Плюс у них есть пит-стопы, которые тоже влияют на возможность совершать обгоны. У нас тоже были обгоны, но в середине и конце пелетона. На первых кругах первой гонки я был близко к лидеру Виктору Мартинсу, но слипстрима не хватало, чтобы подобраться на дистанцию реальной атаки. Идти на какой-то совсем уж безумный риск я не хотел. Было правильнее привезти домой подиум и хорошие очки.



— Какие были мысли в голове перед стартом второй гонки с поул-позишн? Не боялись упустить преимущество на первых метрах?

— Не боялся. Достаточно было стартовать, как обычно, не пытаясь кому-то что-то доказать. От первой стартовой позиции до начала торможения к первому повороту буквально 150 метров. Обогнать там почти невозможно. А вот дальше было очень тяжело вести гонку, учитывая, что Мартинс имел полный комплект новой резины, а я — только половину. Пришлось всю гонку ехать на грани, что на городских трассах обычно заканчивается аварией. Но мне удавалось держать все под контролем. Конечно, эмоции зашкаливали, после финиша было тяжело сдерживать слезы счастья. Выиграть в Монако было для меня мечтой. Благодаря SMP Racing она сбылась.



— Кстати, на первых этапах по результатам у вас лучше получись вторые гонки, чем первые…

— Я бы так не сказал, что первые гонки были неудачными. Тут было больше невезение. Я сделал всё, что было в моих силах – что в Монце, что в Сильверстоуне. А проблемы с техникой всегда случаются в автоспорте.

Фото: «СМП Рейсинг»

«Может, удивитесь, но мне не нравится Спа»

— Есть ли конкретная цель на сезон в Формуле «Рено» в этом году?

— Она была очень конкретная перед стартом чемпионата – это выиграть титул. Когда ты идёшь в тот же чемпионат на второй год, ты обязан ехать на победу. Поэтому цель одна, и на данный момент она сохраняется.

— Кого считаете своим главным соперником?

— Их несколько. Это Виктор Мартинс, который как раз выиграл первую гонку здесь в Монако, и оба моих партнёра по команде – Оскар Пиастри и Кайо Коллет. Пиастри в целом очень быстрый парень, а Коллет мощно прогрессирует и наверняка будет напрягать меня в ходе сезона.



— Какая трасса в календаре нравится и какая не нравится?

— Начну с той, которая не нравится. Может быть, вы удивитесь, но это Спа, потому что в прошлом году у меня там был какой-то ужас. Вообще ничего не получилось. Надеюсь, что в этом году что-то изменится. А вот самая любимая трасса, пожалуй, Монако. Когда едешь здесь быстро и многое идёт хорошо, почему бы не полюбить Монако (улыбается).



— Касательного дождевого Монако меня всегда интересовал момент: насколько сложно контролировать машину на входе и выходе из туннеля? Даже с учётом того, что машины заносят туда воду, всё равно там гораздо суше, чем на остальной части трассы.

— Да, вода там всё-таки есть, вы это даже можете видеть на ТВ-картинке, когда свет падает в туннеле и видно воду. Самая тяжёлая часть – это выход из туннеля, где трасса идёт вниз. Там постоянно срывает заднюю ось, особенно если пытаешься поздно тормозить.

Фото: «СМП Рейсинг»

«Я ехал очень плохо и решил закончить с этим»

— Как вообще началась ваша карьера в автоспорте?

— У нас с папой была идея сходить на прокатный картинг. Мне очень нравилось. Мой папа тоже был автогонщиком, и он загорелся идеей посадить меня в спортивный картинг. Сначала я очень плохо ехал, все на меня ругались, и мы решили закончить с этим, подумав, что это не моё. Но тут за меня заступилась сестра, сказав, что я ещё молодой и надо просто подождать годик.



Мы подождали год и поехали заново. И был совсем другой результат! Я начал выигрывать соревнования. Не такие крупные, как Монако, конечно, но всё же (улыбается). Всё пошло в гору. Так что с помощью родителей я дошёл до картинга, где меня заметили SMP Racing, и вот уже три года мы вместе работаем.



— Картинг в России и картинг в Европе – по-прежнему две большие разницы?

— Не знаю, как сейчас обстоит ситуация. В то время, когда я начинал, разница действительно была существенной. Я уже не так плотно слежу за картингом, но есть ощущение, что ситуация начинает выравниваться.

— Следите за успехами других российских гонщиков?

— Конечно, я их всех знаю и слежу. Их не так и много, чтобы не знать (смеётся). Но, если честно, пока они очень далеко от меня по карьерной лестнице. Больше обращаю внимание на тех, кто идёт по карьере следом за мной или чуть-чуть впереди меня. Вообще, конечно, я мечтаю быть на месте Квята, Сироткина и других успешных российских гонщиков. Они для меня – ориентир.



— Кому-то из пилотов нынешней Формулы-1 особенно симпатизируете?

— Да, Шарлю Леклеру. Он очень скромный, не кричит налево и направо, всегда признаёт ошибку, если сам виноват. Никого не обвиняет. И вообще он очень быстрый пилот.

— Согласны, что в этом сезоне гонки Ф-1 получаются не особенно весёлыми?

— На самом деле в каждом сезоне бывают не слишком яркие гонки. Конечно, я расстроен, что «Мерседесы» так доминируют. Я бы хотел, чтобы «Феррари» их догнали и навязали борьбу, но пока не судьба. Зато в этом году у нас есть борьба Боттаса и Хэмилтона. Надеюсь, что она не закончится в Монако, а продолжится вплоть до последнего этапа в Абу-Даби.