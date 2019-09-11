Шумахера «выводят» из комы. Что за ерунда?

Французская газета Le Parisien, раскопавшая информацию о курсе лечения Михаэля Шумахера в одной из парижских больниц, выдала свежий эксклюзив. Ничего сенсационного, но многие российские СМИ крайне странно восприняли информацию источника, что «Шуми находится в сознании». В некоторых материалах появились странные, а то и просто бредовые интерпретации: кто-то пишет, что Шумахер вышел из комы, кто-то намекает, что вот теперь немец начнёт активно следить за выступлениями сына Мика. Кратко проясним ситуацию.

Первое. Конечно же, не из какой комы Михаэль не выходил. Просто потому что сделал это ещё летом 2014 года. Это абсолютно официальная информация – чуть ли не последняя, которую распространяла семья и менеджмент семикратного чемпиона.



Вот то заявление менеджера Шумахера Сабине Кем: «Михаэль покинул госпиталь в Гренобле, чтобы продолжить длинную фазу реабилитации. Он больше не в коме. Что касается будущего, то мы просим понимания насчёт того, что его дальнейшая реабилитация будет проходить в стороне от глаз общественности».

Шумахер проснулся к первому матчу Германии Радостные новости пришли, когда их уже почти не ждали: Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой находился с конца декабря 2013 года.

Второе. Слова, что Шумахер в сознании, к сожалению, совершенно не говорят о каком-либо прогрессе в его состоянии. Например, ещё в прошлом году Daily Mail писала, что Михаэль не прикован к постели, но не может говорить. Как вы понимаете, это сообщение подтверждает, что и тогда Шумахер был в сознании. Об этом же говорило и признание президента ФИА Жана Тодта, что он смотрел вместе с Михаэлем Гран-при Бразилии.



Так что относительное бодрствование Шумахера никакая не новость. К сожалению, здесь нет никаких поводов заявлять, что гонщик стремительно идёт на поправку. Жаль разочаровывать тех, кто купился на яркие заголовки коллег, не разобравшихся в ситуации.

Шумахера тайно отправили на лечение. Есть ли ещё шанс на чудо? Возможно, речь идёт о совсем новой методике.

Да, мы верим в чудо, верим в какие-то новомодные и прогрессивные методики лечения, но конкретно сегодня никаких новых поводов для оптимизма у нас не появилось.