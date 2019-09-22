Дубль «Феррари» ценой раскола? Итоги Гран-при Сингапура

«Мерседес» ехал в Сингапур в статусе фаворита гонки, но в итоге «Серебряные стрелы» не смогли дотянуться даже до подиума, а сильнейшей стала «Феррари», завоевавшая первый за два с лишним года дубль. Неужели тёмные времена «Скудерии» позади?



Подводим итоги Гран-при Сингапура.

«Феррари» лишила Леклера победы, но взяла дубль. Квят врезался в Кими Феттель опередил Леклера на пит-стопах и завоевал свою первую победу в сезоне.

«Феррари» всё же хороша

С начала сезона считается, что машине «Феррари» не хватает аэродинамики и прижимной силы в медленных поворотах, поэтому итальянцев списали ещё до квалификации. Однако Шарль Леклер проехал неожиданно хороший круг и завоевал поул, а в гонке двум красным машинам не было равных — они лидировали почти всю дистанцию. Как бы ни складывались события в гонке, это был первый дубль «Скудерии» с Гран-при Венгрии-2017 года. Более того, это третья победа «Феррари» подряд — такого не случалось с 2008-го.

Успехи в Спа и Монце были относительно ожидаемы — SF90 всегда была хороша на прямых, но с обновлениями машина стала конкурентоспособна и на извилистых трассах. Инженеры проделали колоссальную работу — достаточно сравнить нынешнюю «Феррари» с той, которая была в Монако. С таким автомобилем команда смогла бы навязать борьбу «Мерседес» и прервать немецкую гегемонию, но появился он слишком поздно. Впрочем, это отличный задел на сезон-2020.



Кроме того, эта победа поможет Феттелю вернуть уверенность в своих силах — и убедит остаться в Формуле-1, если он действительно подумывает об уходе. Как бы там ни было с тактикой, Себ прервал свою серию без побед.

Леклер будет недоволен

«Феррари» будет очень сложно объяснить Шарлю Леклеру, почему не он стоял на первой ступени подиума. При этом Феттель в интервью после финиша подтвердил: ранний пит-стоп был идеей команды, сам Себ сомневался, что резины хватит до конца гонки. Именно этим, собственно, и объясняется чуть поздний пит-стоп Леклера — команда боялась рисковать с ним, поскольку у него было больше шансов на победу.

Едва ли имеет смысл строить конспирологические теории о том, что «Феррари» намеренно подстроила победу Феттеля. Кто-то может объяснить такое решение местью команды за этап в Монце, когда Леклер отказался дать напарнику сплипстрим. Но в таком случае Шарля продержали бы на трассе круг-другой, чтобы тот уж наверняка пропустил немца. Да и в целом «Скудерия» сейчас не в таком положении, чтобы намеренно подставлять кого-то из своих пилотов.



Однако Леклеру принять такое объяснение будет непросто. Шарль наверняка захочет ответить, да так, что его демарш в Монце покажется детской шалостью. С другой стороны, истинный лидер команды не стал бы выносить сор из избы. Однако тем интереснее будет следить за развитием событий, ведь Гран-при России уже на следующей неделе.

Для «Мерседеса» прозвучал тревожный звонок

Поражение в Сингапуре — далеко не первое для «Мерседеса», но если ранее неудачи можно было понятно объяснить, то теперь машинам явно не хватило скорости в квалификации. Несмотря на это, оставался шанс на победу, однако консервативный подход к тактике привёл к тому, что команда увезла более 20 очков, но не дотянулась даже до подиума.

«Мы должны были легко выиграть, — сказал после финиша Хэмилтон. — С утра я говорил им: давайте рискнём! Нужно было попытаться „подрезать“ Леклера ранним пит-стопом. Но в любом случае мы побеждаем и проигрываем как одна команда, так что это делает нас лишь более голодными».



Кроме того, следует добавить, что в турнирном смысле у «Серебряных стрел» по-прежнему всё отлично. Хэмилтон даже увеличил отрыв от Боттаса и теперь опережает напарника на 65 очков, а в Кубке конструкторов «Мерседеса» ещё 133 очка перевеса над «Феррари» — столько не набрать даже за три Гран-при.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 527 очков

2. «Феррари» — 394

3. «Ред Булл» — 289

4. «Макларен» — 89

5. «Рено» — 67

6. «Торо Россо» — 55

7. «Рейсинг Пойнт» — 46

8. «Альфа Ромео» — 35

9. «Хаас» — 26

10. «Уильямс» — 1.

Гасли (почти) реабилитировался

После перевода из «Ред Булл» Гасли, кажется, преобразился. Точнее, как будто никуда не уходил: он едет за рулём малознакомой машины так, словно провёл с командой весь сезон. В трёх последних гонках он набрал шесть очков — столько же у Даниила Квята за этот период. Француза также наверняка приободрило сообщение о том, что он всё ещё рассматривается кандидатом в «Ред Булл» на сезон-2020. Пока Пьер сделал всё, чтобы заслужить второй шанс.



Для Даниила Квята известие Хельмута Марко было не самым приятным, да и в целом этот уик-энд сложился не лучшим образом: неудачная квалификация, слабоватый первый отрезок с ранним пит-стопом, стычка с Райкконеном. Второй этап подряд россиянин остаётся без очков, но продолжает борьбу за звание «лучшего из остальных»: до Сайнса чуть более 20 очков.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

У «Хааса» всё плохо

Очередной провальный уик-энд для «Хааса» — впервые с Гран-при Франции ни один из пилотов не смог подняться в квалификации выше 15-го места. На старте Кевину Магнуссену удалось отыграть несколько позиций, но затем машине не хватало темпа, чтобы сдерживать соперников позади. Это была четвёртая подряд гонка без очков — следующая станет для команды повторением исторического антирекорда.