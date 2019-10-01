«Хейтеры меня не волнуют». Король мемов Ф-1 – о себе, Маркелове и трассе в Сочи

Новичок «Макларена» Ландо Норрис – свежая кровь, которая так кстати пришлась Формуле-1. Пилот одинаково хорош и на трассах, и в соцсетях, где он ведёт стримы и придумывает мемы про гонки — в общем, делает всё, чтобы привлекать к себе и к Ф-1 в целом молодую аудиторию. В Сочи мы поговорили с Ландо про гонки и не только.

— Ландо, вы очень быстро дошли до Формулы-1. Ожидали, что всё случится так быстро?

— Ну, я надеялся, но ничего не знал. Когда я вошёл в молодёжную программу «Макларена», то начал больше общаться с командой, привыкать к ней. Я ожидал, что в будущем могу попасть в команду, но мне казалось, что 2019 год – это слишком рано. Я всегда думал, даже когда был в Формуле-2, что у меня будет ещё два года. Довольно сумасшедше осознавать, что ещё два сезона назад я был в Формуле-3. Я не думал, что окажусь в Ф-1 уже сейчас, но в то же время понимал, что шанс у меня будет.



— Как вы воспринимали «Макларен» перед тем, как попали в Формулу-1?

— Пусть у команды было немало проблем во всех областях, но все равно всё было лучше по сравнению с Формулой-2 и Формулой-3. Здесь более профессиональный подход, более аналитический подход. Просто всё находится на более высоком уровне. Я рад, что вхожу в состав команды.



— Довольны нынешним сезоном?

— Мы довольно хорошо начали год. По сравнению с прошлым сезоном был достигнут существенный прогресс. В этом году у нас много новых людей: новые гонщики, Андреас… Но всё началось очень хорошо, произошли серьёзные изменения, и благодаря этому атмосфера в этом сезоне очень сильно изменилась. Улучшился командный дух, и я получаю чуть большее наслаждение от работы в команде. Мы прибавляем тут и там. Например, в стартах, в пит-стопах — они проходят намного лучше.

— Вы убедительно побеждаете Карлоса в квалификациях…

— Квалификации мне нравятся больше, чем гонки. Я всегда был в них хорош – ещё со времён картинга, Ф-4, Формулы «Рено». Квалификации всегда были моей сильной стороной. Не знаю почему, но я просто пилотирую в них лучше. Ну а в гонках больше разных факторов, может возникнуть больше проблем.



Но мои гонки тоже неплохие, я довольно хорошо в них выступаю. В этом году были этапы, когда я терял очки, например из-за технических проблем. Например, Спа, Монреаль, «Поль Рикар»… Я мог набрать хорошие очки. Год не такой плохой, как можно подумать, если посмотреть на общий зачёт. Но мне всё равно ещё есть в чём прибавить.



— Ждёте ли вы от «Макларена» существенных изменений в машине в 2020 году?

— Ничего серьёзного. Хотя я точно не знаю, ведь это не моя работа – я лишь управляю машиной. Уверен, что какие-то перемены будут, но ничего невероятного. Хотя, может, инженеры придут к каким-то волшебным идеям и болид будет выглядеть совсем по-другому! Но насколько я знаю, такого не ожидается.

— Вы гонялись в младших сериях против многих российских пилотов, включая Шварцмана, Маркелова и Мазепина. Кто из них произвёл наибольшее впечатление?

— Если говорить о сезонах, когда с ними выступал, то лучшим из этой тройки был Артём. Он был довольно опытным. Хорош в работе с шинами, знал, когда атаковать. При этом он агрессивен и очень быстр — сильный пилот.



Если смотреть сейчас, то Роб сейчас выполняет свою работу лучше всех из них. Он был хорош и тогда, когда я выступал с ним в Формуле «Рено», но с тех пор он ещё прибавил. Думаю, Никита тоже добился прогресса.

— В Сочи трудно обгонять. Что бы вы изменили на трассе?

— Всё! (Смеётся.) Было бы здорово добавить перепады высот, а то трасса такая плоская. Многие повороты очень похожие – 90-градусные левые и правые, из-за чего трассе не хватает характера. Из-за обилия однообразных поворотов на втором секторе сложно ехать вплотную за машиной впереди. Ты теряешь очень много времени. Нужно больше скоростных поворотов, протяжённых поворотов с серьёзными зонами торможения, узких поворотов. В общем, чтобы было большее разнообразие.



Но в некоторых поворотах пилотировать довольно весело. Например, в 13-м после длинной задней прямой. Ты тормозишь, одновременно поворачивая под мост. Потом идёт довольно долгий левый поворот и затем узкая шикана. Пожалуй, это лучшее место трассы. Побольше бы такого.



— Можете составить из секторов разных автодромов свою идеальную трассу?

— О, меня недавно спрашивали об этом. Первый сектор от «Сузуки». Второй – не знаю… Пожалуй, Австралия. А третий – Монако.

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— Вы проводите очень много времени, работая на симуляторе. Как давно у вас эта любовь?



— Я начал гонять на симуляторе, когда мне было четыре или пять лет. У моего папы была игра Gran Turismo на Play Station 2. У нас были очень плохие рулевое колесо и педали. Это был ненастоящий симулятор, но всё началось именно тогда. Мне нравились симуляторы со времён картинга. Когда я видел симулятор, то всегда хотел сесть в него и попробовать. Но дома хорошего симулятора у меня ещё не было. Мне было 12 или 13 лет, когда дома появились хороший экран, настоящее гоночное кресло и так далее. Тогда я начал заниматься на симуляторе всё более серьёзно.



— Вы нравитесь болельщикам и журналистам своей активностью в соцсетях – мемы, общение с фанатами и так далее. Но не говорил ли вам кто-то из мира Ф-1, что надо бы стать посерьёзнее, мол, так нельзя?



— Меня не волнуют те, кто так думает. Я просто хочу быть тем, кто я есть. Всё, чего я хочу, это получать удовольствие. Многим людям нравится то, что я делаю, многие ненавидят. Не хочу показаться заносчивым, но меня не волнует, если кто-то меня ненавидит.

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— Вы недавно посещали гонку MotoGP. Не хотите попробовать себя в мотогонках?

— Сомневаюсь. Мне бы хотелось прокатиться на байке, если будет такой шанс. Может, когда-нибудь я сделаю это. Но я люблю автогонки. Я уважаю всех мотогонщиков, смотрю их гонки по телевизору, но это не привлекает меня так, как управление машинами. Когда я был моложе, то немного занимался мотокроссом. Но как только я оказался за рулём карта, то понял, что это мне нравится намного больше.



Но я получил удовольствие в Сильверстоуне. Вероятно, в следующем году снова поеду туда на MotoGP, если не будет пересечений с другими событиями.