Шестой день «Дакара»: «КАМАЗ» несёт потери, но побеждает, Карякин попрощался с лидерством

TRUCK: 36 минут от Вязовича

День на «Дакаре» начался со свежей информации про экипаж Эдуарда Николаева. Вопреки всему камазовцы сумели в пустыне ночью отремонтировать двигатель и успешно завершить на нём пятый спецучасток. Фактически тут же, успев разве что умыться и выпить кофе, не спавший ночью экипаж отправился на старт шестого этапа. Оставалось надеяться, что экипажу хватит сил, а машине – надёжности на последний спецучасток перед днём отдыха. Увы, восстановленный в походных условиях мотор не выдержал, окончательно сломавшись на 33-м километре. Экипаж безумно жаль, но всё-таки подумалось – что ж, по крайней мере ребята теперь получат возможность отдохнуть.



Кстати, чисто теоретически Николаев и компания могли бы вернуться в гонку. Нынешний регламент «Дакара» позволяет продолжить выступления после схода, но, конечно, уже с исключением из общего зачёта. Но, судя по описанию от команды, восстановить мотор уже нереально. Ждём реванша Эдуарда на марафоне 2021 года.

Экипаж «КАМАЗа» на «Дакаре» — герои. Ночью в пустыне перебрали мотор и без сна — на этап Казалось, что сход уже неизбежен, но его удалось отсрочить хотя бы на день.

Между тем три оставшихся в гонке экипажа из России отлично провели день. «КАМАЗ-мастер» предсказуемо взял на вооружение командную тактику: Дмитрий Сотников притормозил после старта и продолжил движение вместе с Андреем Каргиновым и Антоном Шибаловым. Дмитрий спокойно закончил день с четвёртым результатом, ну а во внутрикомандной борьбе Каргинова и Шибалова за лидерство Андрей сумел оторваться от Антона ещё на четыре минуты – общий отрыв теперь дошёл до 19.



И самое важное, что они оба вновь оказались быстрее мазовца Сергея Вязовича. Лидер «МАЗ-СПОРТавто» проиграл в шестой день борьбы 12 с половиной минут, и теперь общее отставание Вязовича от Каргинова составляет 36. Солидно, но всё-таки для ралли-марафона не так много. Вся борьба продолжится на второй половине дистанции.



Все, кто за пределами топ-3, могут рассчитывать на призового бедуина только в случае серьёзных неудач лидеров: идущий четвёртым Алеш Лопрайс проигрывает уже почти два часа. К слову, чех – вполне реальная цель для Сотникова. Камазовец сейчас занимает седьмую позицию, но уступает пилоту «Праги» только полчаса, при этом темп у Сотникова очевидно выше. Будем следить за развитием событий.

«Дакар»-2020. Грузовики. Шестой СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 4:56.182. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +4.213. Сергей Вязович («МАЗ») — +12.324. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +14.465. Алеш Лопрайс («Прага») — +21.55.



«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 25:06.202. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +19.143. Сергей Вязович («МАЗ») — +36.304. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:51.13...7. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:28.16.

CAR: Матадор удерживает лидерство

В классе внедорожников солирует всё та же опытная тройка — Петерансель, Сайнс, Аль-Аттия. В пятницу быстрее коллег оказался француз, который привёз полторы минуты партнёру по команде X-Raid и три с половиной – представителю «Тойоты». Благодаря этому «Петер» стал чуть ближе к Сайнсу в генеральной классификации: занимающий третью позицию Матадор уступает Сайнсу-старшему 16 минут. Аль-Аттия проигрывает восемь. Сами понимаете, здесь ещё абсолютно ничего не решено – тем лучше для второй половины дистанции!



Отметим довольно сильное выступление Фернандо Алонсо, который показал шестой результат и продолжает подниматься наверх в общем зачёте, отыграв ещё две позиции — двукратный чемпион мира теперь 16-й. Кстати, Алонсо опередил как раз двух россиян: Александра Доросинского и Дениса Кротова. Они оба продолжают ехать сильно и стабильно, разве что теперь поменялись позициями, так как в шестой день быстрее был Доросинский — 16-й результат против 22-го.



Скажем пару слов и про экипажи, где россияне работают в роли штурманов. Язид Аль-Раджи с Константином Жильцовым стали четвёртыми, Ясир Сеайдан и Алексей Кузьмич – десятыми. Аль-Раджи, что логично, сохранил четвёртую позицию в «генерале», а Сеайдан укрепился на девятой строчке.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Шестой СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:27.172. Карлос Сайнс (Mini) — +1.353. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.22...6. Фернандо Алонсо (Toyota) — +7.56



«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт

1. Карлос Сайнс (Mini) — 23:33.052. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.463. Стефан Петерансель (Mini) — +16.18...16. Фернандо Алонсо (Toyota) — +3:18.11

17. Александр Доросинский (Mini) — +3:29.38

18. Денис Кротов (Mini) — +3:32.36.

SSV: Карякину снова надо догонять

Недолго удалось полидировать в зачёте мотовездеходов Сергею Карякину. Накануне россиянин словно и сам предчувствовал, что шестой день борьбы окажется куда сложнее пятого. Карякин достаточно быстро начал терять темп, и в какой-то момент стало очевидно: важно просто не проиграть перед днём отдыха слишком много. Пришлось менять ремень вариатора и колесо, и этим проблемы не ограничивались: багги Карякина отказывался разгоняться выше 110 км/ч – при том, что в классе мотовездеходов «максималка» составляет 130. Отсюда и проигрыш в полчаса.



Ну, могло быть и хуже – 30 минут за шесть дней вполне можно отыграть. На фоне проблем Карякина вперёд вновь вышел Франсиско Лопес Контардо, десять минут ему уступает Кейси Карри. Ну и Карякин замыкает топ-3. Ничего ещё не потеряно.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Шестой СУ

1. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — 5:27.252. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +1.223. Рейнальдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +4.594. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +8.115. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +10.24...14. Сергей Карякин (Snag Racing) — +33.33.



«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 28:52.262. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +9.483. Сергей Карякин (Snag Racing) — +30.244. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +36.315. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +47.49.

MOTO&QUAD: проблемы для преследователей

В мотоциклетном зачёте укрепил собственное лидерство американец Рикки Брабек. Он стал быстрейшим, в то время как ближайший преследователь Тоби Прайс проиграл более 16 минут из-за необходимости менять колесо – хорошо ещё, что рядом на трассе оказался Эндрю Шорт, который отдал австралийцу своё колесо. Если бы не помощь партнёра, о борьбе за победу пришлось бы забыть. А так – Прайс теперь проигрывает Брабеку 25 минут и идёт третьим. Занимающего вторую строчку Пабло Кинтанилью американец опережает на 21 минуту и таким образом является явным мото-фаворитом перед второй половиной «Дакара».



У квадроциклистов всё довольно спокойно. Уверенный лидер «абсолюта» Игнасио Касале показал третье время дня и продолжает возглавлять таблицу с преимуществом в 35 минут от победителя дня Симона Витсе. Главная потеря дня – Джованни Энрико. Он был ближайшим преследователем Касале, но квадроцикл Джованни сломался – увы, повторить подвиг камазовцев и починить технику прямо на допе Энрико не смог. Сход.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Шестой СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 4:36.282. Хоан Барреда Борт (Honda) — +1.343. Маттиас Валькнер (KTM) — +2.454. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +4.555. Лусиано Бенавидес (KTM) — +5.026. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +5.16



«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Honda) — 23:43.472. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +20.563. Тоби Прайс (KTM) — +25.394. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +25.415. Хоан Барреда Борт (Honda) — +32.586. Маттиас Валькнер (KTM) — +33.39.

7-Й ЭТАП: только после отдыха!

Участники продолжат борьбу, но уже только после дня отдыха. Субботу дакаровцы проведут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, ну а дальше – дорога в сторону Вади-эль-Давасир с 546 боевыми километрами. Обещают дюны и бездорожье, а значит, будет весело!